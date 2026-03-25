GRYPHLINEが提供しているゲーム『アークナイツ：エンドフィールド』において、NVIDIA製グラフィックスを搭載したWindows環境での安定性が低下していると報告されている。NVIDIAと連携して調査を行っているという。

『アークナイツ：エンドフィールド』がGeForce向けドライバ「595.xx」で不安定 - 回避策あり

一部NVIDIA GeForceシリーズを搭載した製品で『アークナイツ：エンドフィールド』をプレイすると、フレームレートが大幅に低下したりフリーズすることがある問題。影響があるのは最新ドライバブランチの「595.79」「595.71」で、GRYPHLINEによると今後のドライバアップデートで修正が予定されているという。

なお回避策としてドライバをそれ以前のものにロールバックする手段もあるが、「595.71」の前は「591.86」と若干古い。595.xxシリーズで導入されたCUDA 13.2を用いたい場合は、『アークナイツ：エンドフィールド』のランチャーにあるDirectX 11を用いることでも回避可能だ。改めてシェーダーを事前コンパイルする必要があるが、最新ドライバを適用したままゲームの不具合に対処できる。

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