『アークナイツ：エンドフィールド』がGeForce向けドライバ「595.xx」で不安定 - 回避策あり

GRYPHLINEが提供しているゲーム『アークナイツ：エンドフィールド』において、NVIDIA製グラフィックスを搭載したWindows環境での安定性が低下していると報告されている。NVIDIAと連携して調査を行っているという。
一部NVIDIA GeForceシリーズを搭載した製品で『アークナイツ：エンドフィールド』をプレイすると、フレームレートが大幅に低下したりフリーズすることがある問題。影響があるのは最新ドライバブランチの「595.79」「595.71」で、GRYPHLINEによると今後のドライバアップデートで修正が予定されているという。
なお回避策としてドライバをそれ以前のものにロールバックする手段もあるが、「595.71」の前は「591.86」と若干古い。595.xxシリーズで導入されたCUDA 13.2を用いたい場合は、『アークナイツ：エンドフィールド』のランチャーにあるDirectX 11を用いることでも回避可能だ。改めてシェーダーを事前コンパイルする必要があるが、最新ドライバを適用したままゲームの不具合に対処できる。
バージョン「潮起ち、故淵離る」配信開始！#エンドフィールド#アークナイツエンドフィールド pic.twitter.com/ded3xCQisF— アークナイツ：エンドフィールド (@AKEndfieldJP) March 12, 2026
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