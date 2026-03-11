『Apex Legends』が“ガンダム”IPとのコラボレーションを突如発表！ キャラクターがガンダムをフィーチャーしたコスチュームに扮する……というよりは、そのままモビルスーツへと変身を遂げてしまう大胆さにビックリ。今回正式リリースに先んじてメディア・インフルエンサー向けの体験サーバーが開放されたので、マイナビニュースも参加してきました。

忙しい方向けにまとめておくと、ガンダムの3Dモデルの完成度はかなりのもの。ただ完成度の高さゆえにキャラ判別がなかなか難しく、競技性的にはどうなのかなという不安も感じます。なおコラボを記念してワイルドカードがガンダム仕様になっており、バスターライフルなど専用武装も相まってお祭り感は過去類を見ないレベルに高められていました。

『Apex Legends』×“ガンダム”コラボを先行体験！ ウイングガンダムの北米人気には理由が

取材協力：Electronic Arts

俺がガンダムだ（ダブルオー不在）。を地で行くコラボ

ところでなぜこんなにウイングガンダムが取り沙汰されるのか、羽根がある飛行キャラクターとのコラボがやりやすいからなのかと考えていたところ、『新機動戦記ガンダムW』は北米で初めて放映されたガンダムということで固定ファンが多く、しかも去年ちょうど30周年だったとのこと。なるほどそのあたりの世代が“ちょうど良い頃合い”なのかと納得はしましたが、もう少し若いプレイヤーに訴求したコラボ施策があれば喜ばれるかもしれません。

コラボレーション施策はキャラクタースキンの販売に加え、メレーのミシックスキンとしてガンダムのビームサーベルとエピオンのヒートロッドを用意。リスポーン要素を追加してカジュアルに楽しめる「ワイルドカード」モードには「ガンダムテイクオーバー」が導入され、ステージはガンダム一色に。破壊されたモビルスーツが各所に散らばり、さらにウイングガンダム像が点在。頭上ではアニメさながらの戦闘が繰り広げられる様子を眺められるようになります。

ビームサーベル。汎用ミシックとして導入されます

ヒートロッド。ぜひオルターで装備したいですね

武器スキンもレジェンダリーティアの作りこみです

ワイルドカードでガンダム要素を楽しめます

なんといってもキャラクター用のコスメティックアイテムがとにかく充実しています。各レジェンドの個性から逆算したモビルスーツがコラボ対象に割り当てられているらしく、例えば戦術アビリティでデコイを展開するミラージュでは、デスティニーガンダムに扮してミラージュコロイドのような雰囲気を楽しめます。あくまでキャラのアニメーションに準拠しているため、立ちポーズとガンダムの違和感に注目が集まる様子も見られましたが、個人的にはアルターでのガンダムエピオンなどなかなか悪くないように感じます。

先行体験サーバーでは実際にワイルドカードモードを遊ぶことも可能でした。スキンの販売価格が安価でもないこともあって実際のゲームプレイでそこまで見ることになるかはわかりませんが、全員関係者なので全員ガンダムスキン。エアリアルがアドレナリン注射で駆けずり回り、エピオンが壁を越えて移動。Ξガンダムがドームを展開する戦況はなかなかカオスで、どの機体が誰なのか把握するまでしばらく難儀することになりそう。巨大なウイングガンダムの像は、最初からブロークンムーンに設置されていたかのように馴染んでいました。

膝をつくウイングガンダムゼロ

エモートもそのまま出ます

残念ながら3位。建物の中を貫通してくるバスターライフルが強烈でした

バンダイ協力で限定ガンプラも発売。果たして買えるのか

ゲーム内でのコラボレーション施策に加えて、Apex Legends ShopとPREMIUM BANDAIでは限定プラモデルも発売予定。「RG1/144 フリーダムガンダム -エーペックスレジェンズ クリプトVer-」「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -エーペックスレジェンズ ヴァルキリーVer-」「RG 1/144 ガンダムエピオン -エーペックスレジェンズ オルターVer-」の3製品を用意し、3月18日から予約受付の開始を予定します。これは争奪戦になりそうですね。