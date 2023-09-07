Hameeは9月8日、モバイルアクセサリーブランド「iFace」から、「iFace Hang and ショルダーストラップ」の新デザインモデルを発表した。PUレザーを3カラー、丸紐を5カラーで展開する。全モデルとも価格は2,420円。10月上旬より発売する。

「iFace Hang and ショルダーストラップ」の新デザインモデル

PUレザーモデル

PUレザーモデルは、ブラック、グレー、ベージュの3色を用意。ゴールドのオリジナル金具を採用し、目立ちすぎない落ち着いたデザインとなっている。ストラップの長さは6段階で調節可能。オリジナルデザインのカラビナは簡単に脱着できる。

全長は約110～130cm（カラビナ含む）、幅は約1cm。併用可能ケースは、Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズ。

丸紐モデル

丸紐モデルは、ブラック、ピスタチオ、ベージュ、ペールブルー、パープルの5色を用意。細身のロープタイプで、クリアケース「iFace Reflection」シリーズと同じカラーがあるため統一感のあるコーディネートが可能だ。

ストラップの長さは自由に調節でき、オリジナルデザインのカラビナは簡単に脱着可能。全長は約78～140cm（カラビナ含む）、幅は約0.6cm。併用可能ケースは、Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズ。