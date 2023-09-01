サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA」にて、メカアクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア6）』推奨ゲーミングPC3機種を2023年9月1日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトで販売する。
同モデルは、実際のゲームで動作検証を行い、推奨動作環境の基準項目をクリアし、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』推奨ゲーミングPCの認定を受けたもの。購入特典として、専用壁紙とオリジナルステッカーが付属するほか、デスクトップPC限定でカスタムLED（赤）に設定を変更できる。
デスクトップPC2機種、ノートPC1機種をラインアップする。それぞれ標準構成時の主な構成は以下の通り。
【デスクトップPC】
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON推奨ゲーミングPC GALLERIA ZA7C-R49：469,980円
（Intel Core i7-13700KF / GeForce RTX 4090 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 SSD）
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R47：239,980円
（Intel Core i7-13700F / GeForce RTX 4070 / 16GB / 1TB NVMe SSD）
【ノートPC】
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON推奨ゲーミングPC GALLERIA XL7C-R46：184,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）