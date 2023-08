2023年9月6日よりプレイステーションのサブスクリプションサービス「PlayStation Plus(PS Plus)」すべてのプランの12ヶ月利用権の価格が改定される。

内容を新たに2022年6月2日から開始されたPlayStationのサブスクリプションサービス「PlayStation Plus」では、サービス内容の異なる「PlayStation Plus エッセンシャル」「PlayStation Plus エクストラ」「PlayStation Plus プレミアム」の3つのメンバーシッププランを用意している。

今回、すべてのプランの価格が以下の通り改定される。

「PlayStation Plus エッセンシャル」:5,143円→6,800円

「PlayStation Plus エクストラ」:8,600円→11,700円

「PlayStation Plus プレミアム」:10,250円→13,900円



現在12ヶ月利用権を利用中のユーザーについては、11月6日以降の次回更新日まで新価格は適用されない。9月6日以降にアップグレード、ダウングレード、または有効期間の延長など、サブスクリプションの変更を行なった場合は、新価格が適用される。

なお、12ヶ月利用権の新価格は、1ヶ月または3ヶ月利用権を12ヶ月にわたり購入する場合と比較して、引き続きお得な価格で提供される。