「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる2023年9月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

2023年9月の「フリープレイ」は、『Saints Row』『Black Desert: Traveler Edition』『Generation Zero』の3タイトル。それぞれフリープレイの提供期間は2023年9月5日から10月2日まで。

『Saints Row』(PS5 / PS4)

『Black Desert: Traveler Edition』(PS4)

『Generation Zero』(PS4)

また、9月6日よりPlayStation Plusすべてのプランの12カ月利用権の価格を改定する。新しい価格は以下の通り。現在12カ月利用権を利用中のユーザーについては、11月6日以降の次回更新日まで新価格は適用されない。9月6日以降にアップグレード、ダウングレード、または有効期間の延長など、サブスクリプションの変更を行なった場合は、新価格が適用される。

「PlayStation Plus エッセンシャル」:5,143円→6,800円

「PlayStation Plus エクストラ」:8,600円→11,700円

「PlayStation Plus プレミアム」:10,250円→13,900円