ソフトバンクは、8月24日よりフィンランド／デンマーク／ノルウェー／スウェーデン／ニュージーランドで、8月29日よりオーストリアで、それぞれVoLTE国際ローミングサービスの事業者を追加した。

  • イメージ

VoLTE国際ローミングは、海外でLTEネットワークを通じた高音質な音声通話を利用できるサービス。ソフトバンクのVoLTE対応機種同士で、日本と対象国・地域の間、対象国・地域内で高品質の音声通話が行える。利用にあたって申し込みは不要で、世界対応ケータイに申し込んでいればそのまま利用できる。

それぞれの国でVoLTE国際ローミングを提供する事業者として追加されるのは下表のとおり。

事業者 提供開始日
フィンランド DNA 2023年8月24日
デンマーク Telenor Denmark
ノルウェー Telenor Norway
スウェーデン Telenor Sverige
ニュージーランド Spark NZ
オーストリア A1 Telekom 2023年8月29日

VoLTE国際ローミングの対象国・地域は順次拡大中で、ソフトバンクのWebサイトで対応状況を確認できる。