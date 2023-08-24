ソフトバンクは、8月24日よりフィンランド／デンマーク／ノルウェー／スウェーデン／ニュージーランドで、8月29日よりオーストリアで、それぞれVoLTE国際ローミングサービスの事業者を追加した。
VoLTE国際ローミングは、海外でLTEネットワークを通じた高音質な音声通話を利用できるサービス。ソフトバンクのVoLTE対応機種同士で、日本と対象国・地域の間、対象国・地域内で高品質の音声通話が行える。利用にあたって申し込みは不要で、世界対応ケータイに申し込んでいればそのまま利用できる。
それぞれの国でVoLTE国際ローミングを提供する事業者として追加されるのは下表のとおり。
|国
|事業者
|提供開始日
|フィンランド
|DNA
|2023年8月24日
|デンマーク
|Telenor Denmark
|ノルウェー
|Telenor Norway
|スウェーデン
|Telenor Sverige
|ニュージーランド
|Spark NZ
|オーストリア
|A1 Telekom
|2023年8月29日
VoLTE国際ローミングの対象国・地域は順次拡大中で、ソフトバンクのWebサイトで対応状況を確認できる。