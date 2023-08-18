ユニットコムは8月9日、第13世代Intel Coreプロセッサを搭載して1kgを切る軽量ノートPCを発売した。カスタマイズに対応しており、標準構成仕様での価格は114,800円から。
最新プロセッサを搭載しつつも、14型ながら1kgを切る軽量さに仕上げられている点が特徴のノートPC。MIL-STD-810Gに定められたテストを複数パスした高い堅牢性もポイントで、屋外に持ち出した際に想定される衝撃や乗り物の振動、車内での運搬などビジネスからホームユースまで安心して利用できるとしている。構成の一例は下記の通り。
STYLE-14FH124-i7-UCFX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-1355U
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400)8GB(オンボード)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：144,800円
STYLE-14FH124-i5-UXSX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i5-1335U
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400)16GB(オンボード+8GB×1)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：134,800円
STYLE-14FH124-i3-UCFX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i3-1315U
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400)8GB(オンボード)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：114,800円