iiyama PC、『Wo Long: Fallen Dynasty』推奨PCにRyzen 7000搭載モデル

ユニットコムは8月9日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」より、アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』推奨ゲーミングPCの新モデルを発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、標準構成価格は219,800円から。
「Wo Long: Fallen Dynasty」の推奨PC。世界累計出荷本数700万本以上のコーエーテクモゲームス「仁王」シリーズを手掛けたTeam NINJAが開発を担当している。「Wo Long: Fallen Dynasty」は、後漢末期の「三国志」の世界を舞台に、中国武術で戦うアクションRPG。妖魔などが登場するダークファンタジー要素も魅力だ。推奨PCを購入すると、購入特典として特大マウスパッド（780×300㎜）の引換券を配布する。
LEVEL-R7X7-LCR77X-DE1X-WL [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7700X
- チップセット：AMD X670
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6
- 電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：219,800円