インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月1日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、Google製タブレット「Google Pixel Tablet」のモバイルルータセット、ファーウェイ製無線LANルータ「HUAWEI WIFI AX2 NEW」の販売を開始した。

Google Pixel Tabletモバイルルータセット

Google Pixel Tabletモバイルルータセット

「Google Pixel Tabletモバイルルータセット」は、「Google Pixel Tablet」にモバイルルータ「Aterm MP02LN SA」をセットにしたもの。価格は一括払い時は79,800円、分割払い時は月額3,335円×24回。なお、8月31日まで実施中の「タブレット&PC大特価セール」の対象端末にも追加されるため、IIJmioモバイルサービス ギガプランへの加入と同時に申し込んだ場合は、一括払い時69,800円／分割払い時月額2,920円×24回の特別価格が適用される。

HUAWEI WIFI AX2 NEW

HUAWEI WIFI AX2 NEW

「HUAWEI WIFI AX2 NEW」は、ファーウェイ・ジャパンが6月下旬に発売したWi-Fi 6対応の無線LANルータ。2.4GHz／5GHzのデュアルバンド対応で、5GHz帯でWi-Fi 6に対応する。有線ポートは10／100／1000Mbps対応のイーサネットポート（WAN／LAN自動認識）を3つ搭載する。サイズは約W257.6×H29×D163.5mm（アンテナ除く）、重さは約214g。取り扱いは一括払いのみで、価格は5,980円。