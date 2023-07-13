オプテージは7月13日、MVNOサービス「mineo」において、シャープ製のAndroidスマートフォン「AQUOS wish3」の取り扱いを発表した。
7月21日に発売予定で、価格は32,472円。24回／36回の分割払いにも対応する。ドコモ／au／ソフトバンク回線の各プランで利用できる。カラーはグリーン、ホワイト、ブラックの3色すべてを扱う。
AQUOS wish3は、AQUOSスマートフォンのベーシックモデル「AQUOS wish」シリーズの最新機種。5.7インチのコンパクトサイズで、手頃な価格帯ながら5G通信や防水、おサイフケータイにも対応する。再生プラスチック材を60％使用した環境配慮型製品であることも特徴。
AQUOS wish3（SIMフリー版）の主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 13
- SoC：MediaTek Dimensity 700
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ（ROM）：64GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：5.7インチ 1,520×720（HD+）
- アウトカメラ：約1,300万画素 F2.0
- インカメラ：約500万画素 F2.2
- 対応バンド（5G）：n3／n28／n77／n78／n79
- 対応バンド（4G）：1／2／3／5／8／12／17／18／19／38／39／41
- SIM：nanoSIM＋SIM（DSDV対応）
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.3
- バッテリー：3,730mAh
- 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
- 生体認証：顔認証
- 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
- その他の機能：FeliCa対応
- サイズ：約147×70×8.9mm
- 重量：約161g