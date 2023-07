Twitterがツイート閲覧数に上限、怒りと困惑の声あふれる - ネット「さすがに終わり」「意図がわからん」

Twitterは、ユーザーが閲覧できるツイート数に制限を設けたことを明かした。制限により、ユーザーから「ツイートが閲覧できない」などの報告が挙がり、激しい反発が起こった。ネットでは「さすがに終わりそう」「マジで意図がわからん」などの多くの批判の声が集まっている。なお、閲覧制限は一時的な緊急措置だというが、この制限がいつまで続くかは明言されていない。

この新しい制限では、サブスクリプションサービス・Twitter Blueに加入した認証済みのアカウントは1日あたり6,000件まで、未認証アカウントは1日あたり600件までにツイートの閲覧数が制限される。さらに、新規登録された未認証アカウントの場合は1日あたりわずか300件しか閲覧できないという。

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day