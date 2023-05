Twitterを運営する「X」社(X Corp.)のオーナーであるイーロン・マスク(Elon Musk)氏は5月9日、長期活動していないTwitterアカウントを削除していることを明らかにした。放棄されたユーザー名の解放が狙いのようだ。

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop