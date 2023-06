米電気自動車大手テスラや、Twitterを運営する「X」社(X Corp.)などのCEOであるイーロン・マスク氏と、FacebookやInstagramを運営するMeta社のCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏が、格闘技の一種「ケージマッチ」による対決を計画しているらしい。この驚きのニュースに、ネットは「大富豪同士のタイマン楽しみすぎるw」「マジで戦ったら笑う」などと盛り上がりを見せている。

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options.



At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅.