カプコンは、2023年7月14日発売予定のオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』第2回オープンベータテストを、6月16日9時から6月19日8時59分までの3日間実施する。オープンベータテストの詳細は特設サイトを参照。

『エグゾプライマル』は、歴史上最凶の「恐竜大軍勢」を人類最強の「エグゾスーツ」で打破するチーム対戦型マッシヴアクションゲーム。「ロール」という役割に特化した最新鋭パワードスーツ「エグゾスーツ」を纏い、圧倒的な量で押し寄せる「恐竜災害」に立ち向かう。

メインモード「ディノサバイバル」は、5人のプレイヤーが1つのチームとなりチーム同士で競い合う5人vs5人の「対戦型PvE」で、どちらのチームが先に新世代AI「リヴァイアサン」から提示される全てのミッションをクリアするかを競う。

ときには対戦チームを直接攻撃して倒したり、共闘したりしながら、いち早くミッションの達成を目指す。プレイヤーのゲーム進行状況に応じてミッションが変化するので、同じフィールド、同じミッションでも異なる体験が待っているという。

2023年3月に行ったオープンベータテストは、クロスマッチングのテストに特化した内容だったが、第2回オープンベータテスト(OBT2)では、序盤のストーリー体験やストーリーと連動したミッション、10人協力ミッションの追加、そして各種調整を行ったディノサバイバルがプレイ可能だ。そのほか、OBT2に参加し、アンケートに答えると、製品版で使用できる特典「エグゾスーツスキン:フラッシュ(ゼファー)」のダウンロードコードを入手できる。

また、第2回オープンベータテストの発表とともに、新ゲームモード「サベージガントレット」も紹介。このモードでは、内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑み、世界中のファイターとクリアタイムを競うという、普段のディノサバイバルとは異なった楽しみを味わえる。エンドコンテンツに相当するため、基本的にはミッションの難易度が高くなっているという。

発売後もタイトルアップデートを実施し、バリアントスーツや新たなミッション、フィールドなど、ゲームコンテンツの追加を予定。タイトルアップデート第1弾は、発売から約1ヶ月後に配信予定しており、バリアントスーツ10体を追加する。そのあとは、約3ヶ月で切り替わるシーズンごとに、タイトルアップデートを計画中。カプコンタイトルコラボ第1弾となる『ストリートファイター6』とのコラボコンテンツは、2023年秋に配信決定だ。

プラットフォームは、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Steam。オンラインサービスを利用するには、インターネットに接続できる環境、CAPCOM IDが必要。第2回のオープンベータテストには、PlayStation Plusおよび、Xbox Live Gold加入者でなくても参加できるが、製品版をプレイする場合、プラットフォームによってはオンラインマルチプレイを利用するために別途有料サービスへの加入が必要だ。









Exosuits Trailer | EXOPRIMAL(『エグゾプライマル』ストーリー紹介映像第2弾)

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.