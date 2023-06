カプコンは、『大神』や『深世海 Into the depths』といった個性的な作家性と世界観を作り上げてきた作品に連なる完全新規タイトル『Kunitsu-Gami: Path of the Goddess』(海外名称)を発表した。対応プラットフォームは、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Windows、PlayStation 5、Steam。

『Kunitsu-Gami: Path of the Goddess』は、RE ENGINEによる緻密で独創的な和のグラフィックに、戦略性とアクション性を兼ね備えたゲーム体験が味わえる、魑魅魍魎と人々の伝承絵巻。公開された1stトレーラーでは、和の世界観のなか、穢れを祓い、封ずるものたちによる、妖怪のような敵との戦いが描かれている。

また、公式サイトには、「神住まう山、人々は罪に穢れ“畏哭”は穢れを嗅ぎつける。“畏哭”を祓い、穢れを封するため巫女を社へと導かん」というフレーズが記載されていた。

『Kunitsu-Gami: Path of the Goddess(海外名称)』 1st Trailer

