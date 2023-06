カプコンは、法廷バトルゲーム「逆転裁判」より、シリーズ3作品を1つのパッケージに収録した『逆転裁判456 王泥喜セレクション』を2024年初頭に発売する。対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One、Windows、Steam。対応言語は日本語、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、繁体字、簡体字。

「逆転裁判」は、プレイヤーが弁護士となって、無実の罪を着せられた依頼人を救う法廷バトルゲーム。『逆転裁判456 王泥喜セレクション』は、新米弁護士・王泥喜 法介(おどろき ほうすけ)の成長物語や法の暗黒時代を描いた3作品を、フルHDグラフィックにアップデートして収録する。

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』アナウンストレーラー

