カプコンは、新規タイトル『プラグマタ』の最新トレーラーを公開した。

『プラグマタ』は、ディストピア化した近未来で月面世界を探検するSFアクションアドベンチャーゲーム。対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC(Steam)。トレーラーでは、ゲーム内のシーンを紹介するほか、2023年に予定していた発売時期が延期になったことを報告している。

『PRAGMATA』 Trailer June 2023

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.