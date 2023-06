カプコンは、6月30日に発売予定のミステリーゲーム『ゴースト トリック』について、ゲーム序盤が楽しめる体験版『ゴースト トリック Demo』を6月13日から配信する。

『ゴースト トリック』は、逆転裁判シリーズの生みの親・巧舟氏が手がけた2010年発売のミステリーゲーム。死んで魂となった主人公はモノにトリツキ、アヤツルことのできる《死者のチカラ》を使いながら、自分の死の真相を求める。

今回発売されるのは、高解像度・高フレームレートに対応したリマスター版。Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One、Steamにて展開する。

体験版『ゴースト トリック Demo』では、ゲーム序盤の第2章までプレイ可能。セーブデータは製品版に引き継げる。また、体験版をプレイすると、ゲーム中で楽しめる「背景&BGM」を先行で入手可能だ。

6月13日に配信された「カプコンショーケース 2023.6.13」では、「チュートリアルトレーラー」が解禁された。《死者のチカラ》を使った遊び方やストーリーを紹介している。

Capcom Showcase | 2023.6.13

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.