ヤマダデンキは、神奈川・藤沢に新店舗「LABI藤沢」を6月2日オープンする。JR藤沢駅直結の老舗百貨店「さいか屋藤沢店」内に出店し、“国内最大級の家電の品ぞろえ”で地域一番店を目指すとしている。
デジタル関連商品を充実させたLABI店舗の出店は、神奈川では上大岡、大船、茅ヶ崎に続く4店舗目で、藤沢市への出店は初めて。創業150年の百貨店「さいか屋」藤沢店内において、「ヤマダデンキ史上、LABI(LIFE SELECTを除く)において国内最大級の家電の品ぞろえ」で展開する。所在地は神奈川県藤沢市藤沢555で、営業時間は午前10時～午後9時。
フロア構成と取り扱う商品は、4階がスマートフォンやPC、プリンター、ヘッドホン、デジタルカメラ、時計など。5階がテレビ、電動ソファ、オーディオ、おもちゃ・ゲーム。6階が調理家電、理美容、健康家電、照明器具、クリーナーなど。7階は冷蔵庫、洗濯機、エアコン、季節家電など。
オープン記念特価セールも開催予定。詳細は店舗ページや、LABI藤沢の公式Twitterアカウント(@labi_fujisawa)を参照のこと。
ヤマダ史上— LABI 藤沢 (@labi_fujisawa) May 19, 2023
日本最大級の家電品揃え・価格・最先端のサービス！
※LABI店舗(LABI LIFE SELECT店舗は除く)において
※2023年5月12日時点
LABI藤沢
6月2日(金)
GRAND OPEN✨✨
オープン記念大特価セール開催します！
ぜひご来店ください！！ pic.twitter.com/ITX9UoFlUG