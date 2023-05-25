ASUS JAPANは5月24日、ビジネス向けノートPCの「ASUS ExpertBookシリーズ」における新製品として13.3型、14.0型、15.6型から合計4製品8モデルを発表した。いずれも同日発売を開始している。

ビジネス向けノートPCの新製品。14.0型と15.6型はディスプレイを180°開くことができるフラットヒンジを採用しており、13.3型は360度開閉できるフリップタイプもラインナップする。いずれも第12世代Intel Coreプロセッサを搭載している点が特徴で、Windows Helloをサポートする指紋認証センサーを搭載。207万画素の高解像度Webカメラを内蔵する。最大構成モデルは下記の通り。

ASUS ExpertBook B5 Flip B5302FBA

ASUS ExpertBook B5 Flip B5302FBA

OS：Windows 11 Pro 64ビット

プロセッサ：Intel Core i7-1255U

メモリ：DDR5-4800 16GB

ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続)

ディスプレイ：13.3型ワイドTFTカラー液晶ノングレア1,920×1,080ドット

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA

OS：Windows 11 Pro 64ビット

プロセッサ：Intel Core i7-1255U

メモリ：DDR4-3200 16GB

ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続)

ディスプレイ：15.6型ワイドTFTカラー液晶ノングレア1,920×1,080ドット

ASUS ExpertBook B1 B1402CBA

ASUS ExpertBook B1 B1402CBA