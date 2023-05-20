iiyama PC、NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する16型ノートPC

ユニットコムは5月19日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞」より、NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する16型ノートPCを発売した。全モデルBTOに対応し、標準構成価格は209,800円より。
今回発売するのは、NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する16型ノートPC。CPUは第13世代Intel Core i7-13700HXで、ゲーミング、動画編集、RAW現像など幅広い用途で使えるモデルだ。ディスプレイの解像度は1,920×1,200ドットで、最大165Hzの高リフレッシュレートにも対応する。
LEVEL-16FX154-i7-PLSX [Windows 11 Home]
LEVEL-16FX154-i7-PLSXは、Intel Core i7-13700HX（最大5GHz）を搭載する16型ゲーミングノートPC。標準構成価格は209,800円。
主な仕様は、チップセットがIntel HM770、メモリがDDR5-4800 16GB（8GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop （6GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、Thunderbolt 4（USB Type-C）×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0×1、USB 2.0×1、HDMI×1、miniDisplayPort×1、100万画素Webカメラ、microSDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約6.9時間。本体サイズは約W360×D262.5×H32.55mm、重さは約2.6kg。
SENSE-16FX154-i7-PLSX [Windows 11 Home]
SENSE-16FX154-i7-PLSXはクリエイター向けモデルで、標準構成価格は209,800円。機能と仕様はほぼ共通。