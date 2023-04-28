ユニットコムは4月28日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、声優「花江夏樹」とスポンサー契約を締結し、コラボゲーミングPCの発売を発表した。これを記念した各種キャンペーンも開催する。

iiyama PC、「花江夏樹」とのコラボゲーミングPC - クーポン配布やプレゼント施策も

今回発売するのは、「鬼滅の刃」竈門炭治郎役でおなじみの声優「花江夏樹」コラボゲーミングPC。購入特典として、オリジナルアクリルスタンドと限定スペシャルボイスがもれなくプレゼントされる。あわせて、全国のパソコン工房店舗で、「花江夏樹」オリジナル店内放送が流れることも決定。こちらは7月27日までの期間限定となる。

5,000円オフ Webクーポンコード配布

「花江夏樹」LEVEL∞ コラボゲーミングPCで使える、5,000円オフのWebクーポンコードを配布する。クーポンの有効期限は5月18日13時59分まで。利用にはパソコン工房Web会員が必要となる。クーポンはひとり1回、5台まで有効。

プレゼントキャンペーン

ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、サイン入り「花江夏樹」LEVEL∞ コラボゲーミングPC R-Class RGB Buildをプレゼントする。

ツイッターからの応募方法は、花江夏樹 公式アカウント「@hanae0626」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#花江夏樹xレベルインフィニティコラボ」を付けて引用リツイート。

LEVEL-R7X7-LCR79W-XL1X-hanae [RGB Build]

LEVEL-R7X7-LCR79W-XL1X-hanaeは、AMD Ryzen 9 7950X（4.5GHz）を搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。標準構成価格は559,700円。5月1日13時59分まではキャンペーン価格539,700円。全モデルBTOに対応する。

主な仕様は、チップセットがAMD X670、メモリがDDR5-4800 32GB（16GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 4090（24GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。

無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。インタフェースは、2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×3、USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×4、HDMI×1、DisplayPort×1。前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、ヘッドホン出力、マイク入力。本体サイズは約W220×D493×H465mm。

LEVEL-R67A-LC137-RBX-hanae [RGB Build]

LEVEL-R67A-LC137-RBX-hanaeは、Intel Core i7-13700（1.5GHz）を搭載するモデル。標準構成価格は244,800円。

主な仕様は、チップセットがIntel Z790、メモリがDDR5-4800 16GB（8GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3060（12GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。

無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。インタフェースは、2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×2、USB 3.0×4、HDMI×1、DisplayPort×1。前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、ヘッドホン出力、マイク入力。本体サイズは約W220×D493×H465mm。

LEVEL-15FX152-i5-NASX-hanae [Windows 11 Home]

LEVEL-15FX152-i5-NASX-hanaeは、15.6インチディスプレイを備えるゲーミングノートPC。標準構成価格は149,800円。

LEVEL-15FX152-i5-NASX-hanae [Windows 11 Home]

主な仕様は、CPUがIntel Core i5-12500H（3.3GHz）、メモリがDDR4-3200 16GB（8GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3050（4GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。ディスプレイ解像度は1,920×1,080ドット。

無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×2、USB 3.0×1、USB 2.0×1、HDMI×1、miniDisplayPort×1、100万画素Webカメラ、microSDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約5.6時間。本体サイズは約W360×D240×H27.6mm、重さは約2.12kg。