ディリゲントは、鍵盤楽器やDJ機材などを保護するカバーの製造・販売を行なっているブランド、英Decksaverの新製品22モデルを発表した。

Pioneer DJの「DDJ-FLX4」用カバー「DSLE-PC-DDJFLX4」

Solid Novationの「Launchkey 37 MKIII」および「FLkey 37」用カバー「DSLE-PC-LAUNCHKEY37」

Denon DJの「SC Live 4」用カバー「DSLE-PC-SCLIVE4」

Loupedeckの「Loupedeck LIVE S」用カバー「DSLE-PC-LOUPEDECKLIVES」

今回発売となるのは22モデル。Pioneer DJの「DDJ-FLX4」用カバー「DSLE-PC-DDJFLX4」は7,150円、Novationの「Launchkey 37 MKIII」および「FLkey 37」用カバー「DSLE-PC-LAUNCHKEY37」が7,700円、Denon DJの「SC Live 4」用カバー「DSLE-PC-SCLIVE4」は12,650円、Loupedeckの「Loupedeck LIVE S」用カバー「DSLE-PC-LOUPEDECKLIVES」は4,950円。

そのほか、18モデルは以下の通り。いずれも素材には軽量なポリカーボネートを採用している。