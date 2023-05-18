ディリゲントは、鍵盤楽器やDJ機材などを保護するカバーの製造・販売を行なっているブランド、英Decksaverの新製品22モデルを発表した。
今回発売となるのは22モデル。Pioneer DJの「DDJ-FLX4」用カバー「DSLE-PC-DDJFLX4」は7,150円、Novationの「Launchkey 37 MKIII」および「FLkey 37」用カバー「DSLE-PC-LAUNCHKEY37」が7,700円、Denon DJの「SC Live 4」用カバー「DSLE-PC-SCLIVE4」は12,650円、Loupedeckの「Loupedeck LIVE S」用カバー「DSLE-PC-LOUPEDECKLIVES」は4,950円。
そのほか、18モデルは以下の通り。いずれも素材には軽量なポリカーボネートを採用している。
|対応ブランド
|対応機種
|製品名
|価格
|1010music
|nanobox
|DSLE-PC-NANOBOX
|4,950円
|4ms Company
|Pod48X
|DS-PC-POD48X
|7,150円
|4ms Company
|Pod64X
|DS-PC-POD64X
|7,700円
|Akai Pro
|MPK mini Play MK3
|DSLE-PC-MINIPLAYMK3
|4,950円
|Arturia
|MiniFreak
|DS-PC-MINIFREAK
|9,900円
|Eventide
|H90 Harmonizer
|DS-PC-H90
|7,150円
|Herclus
|PDJControl Inpulse T7
|DS-PC-INPULSET7
|12,650円
|Hologram
|Microcosm
|DS-PC-MICROCOSM
|7,150円
|Neural DSP
|Quad Cortex
|DS-PC-QUADCORTEX
|8,800円
|Novation
|49SL MKIII
|DS-PC-49SLMK3
|14,850円
|Novation
|Summit
|DS-PC-SUMMIT
|20,900円
|Pioneer DJ
|DDJ-FLX10
|DS-PC-DDJFLX10
|12,650円
|Pioneer DJ
|DJM-A9
|DS-PC-DJMA9
|10,450円
|Pioneer DJ
|OPUS-QUAD
|DS-PC-OPUSQUAD
|19,800円
|Rane
|Four
|DS-PC-RANE4
|14,850円
|Sequential
|Prophet-5/10 Desktop
|DS-PC-PROPHET5-10D
|12,650円
|Solid State Logic
|SSL 12
|DS-PC-SSL12
|7,700円
|Sonicware
|SmplTrek
|DS-PC-SMPLTREK
|7,150円