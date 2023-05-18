ディリゲントは、鍵盤楽器やDJ機材などを保護するカバーの製造・販売を行なっているブランド、英Decksaverの新製品22モデルを発表した。

  • Pioneer DJの「DDJ-FLX4」用カバー「DSLE-PC-DDJFLX4」

  • Solid Novationの「Launchkey 37 MKIII」および「FLkey 37」用カバー「DSLE-PC-LAUNCHKEY37」

  • Denon DJの「SC Live 4」用カバー「DSLE-PC-SCLIVE4」

  • Loupedeckの「Loupedeck LIVE S」用カバー「DSLE-PC-LOUPEDECKLIVES」

今回発売となるのは22モデル。Pioneer DJの「DDJ-FLX4」用カバー「DSLE-PC-DDJFLX4」は7,150円、Novationの「Launchkey 37 MKIII」および「FLkey 37」用カバー「DSLE-PC-LAUNCHKEY37」が7,700円、Denon DJの「SC Live 4」用カバー「DSLE-PC-SCLIVE4」は12,650円、Loupedeckの「Loupedeck LIVE S」用カバー「DSLE-PC-LOUPEDECKLIVES」は4,950円。

そのほか、18モデルは以下の通り。いずれも素材には軽量なポリカーボネートを採用している。

対応ブランド 対応機種 製品名 価格
1010music nanobox DSLE-PC-NANOBOX 4,950円
4ms Company Pod48X DS-PC-POD48X 7,150円
4ms Company Pod64X DS-PC-POD64X 7,700円
Akai Pro MPK mini Play MK3 DSLE-PC-MINIPLAYMK3 4,950円
Arturia MiniFreak DS-PC-MINIFREAK 9,900円
Eventide H90 Harmonizer DS-PC-H90 7,150円
Herclus PDJControl Inpulse T7 DS-PC-INPULSET7 12,650円
Hologram Microcosm DS-PC-MICROCOSM 7,150円
Neural DSP Quad Cortex DS-PC-QUADCORTEX 8,800円
Novation 49SL MKIII DS-PC-49SLMK3 14,850円
Novation Summit DS-PC-SUMMIT 20,900円
Pioneer DJ DDJ-FLX10 DS-PC-DDJFLX10 12,650円
Pioneer DJ DJM-A9 DS-PC-DJMA9 10,450円
Pioneer DJ OPUS-QUAD DS-PC-OPUSQUAD 19,800円
Rane Four DS-PC-RANE4 14,850円
Sequential Prophet-5/10 Desktop DS-PC-PROPHET5-10D 12,650円
Solid State Logic SSL 12 DS-PC-SSL12 7,700円
Sonicware SmplTrek DS-PC-SMPLTREK 7,150円