ディリゲントは、鍵盤楽器やDJ機材などカバーの製造・販売を行なっているブランド、英Decksaverのゲーミングキーボード用保護カバー11種の販売を開始した。

  • Logicool Gの「PRO」「PRO K/DA「PRO League of Legends」「PRO X」用カバー「DSGE-PC-PROPROX」

  • Razer「BlackWidow V3 Pro」用カバー「DSGE-PC-BLACKWIDOWV3PRO」

  • Roccatの「Vulcan TKL」「Vulcan TKL Pro」用カバー「DSGE-PC-VULCANTKL」

英Decksaverは、鍵盤楽器やDJ機材などカバーの製造・販売を行なっているブランドであるが、この度、新製品のカテゴリーとしてゲーミングアクセサリー用品「Decksaver GE」シリーズを展開する運びとなった。

今回発売となるのはゲーミングキーボード用保護カバー11種。Logicool Gの「PRO」「PRO K/DA「PRO League of Legends」「PRO X」用カバー「DSGE-PC-PROPROX」は5,940円、Razer「BlackWidow V3 Pro」用カバー「DSGE-PC-BLACKWIDOWV3PRO」も同じく5,940円、Roccatの「Vulcan TKL」「Vulcan TKL Pro」用カバー「DSGE-PC-VULCANTKL」は4,950円。

そのほか、8モデルは以下の通り。いずれも素材には独自に開発したスモーククリアのポリカーボネートを採用し、各キーボードの輪郭に沿うようにカスタムデザインされ、ケーブルやポートへのアクセスにも配慮されている。ゲーミングキーボードの美しさを損なわないようフィットし、取り付けたまま持ち運ぶことも可能となっている。

対応ブランド 対応機種 製品名 価格
Corsair K100 RGB Mechanical/K100 RGB Optical-Mechanical DSGE-PC-K100RGB 5,940円
Corsair K70 RGB MK2/K70 MK2 SE/K70 RGB MK2 Low Profile/K70 LUX DSGE-PC-K70RGBMK2 5,940円
Corsair K95 RGB Platinum XT/K95 Platinum/K95 RGB Plainum Rapidfire DSGE-PC-K95RGBPLATINUMXT 5,940円
HyperX Alloy Elite 2 DSGE-PC-ALLOYELITE2 5,940円
Logicool(Logitech) G915/G815 DSGE-PC-G915 5,940円
Razer Huntsman Elite Clicky/Huntsman Elite Linear/Huntsman V2 Clicky/Huntsman V2 Linear/Huntsman V2 Analog DSGE-PC-HMELITE 5,940円
Roccat Vulcan 120 AIMO/Vulcan 121 AIMO/Vulcan 122 AIMO/Vulcan 100 AIMO/Vulcan Pro DSGE-PC-VULCAN120AIMO 4,950円
SteelSeries Apex Pro/Apex 7 Red/Apex 7 Blue/Apex 7 Brown DSGE-PC-APEXPRO 5,940円