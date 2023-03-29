ディリゲントは、鍵盤楽器やDJ機材などカバーの製造・販売を行なっているブランド、英Decksaverのゲーミングキーボード用保護カバー11種の販売を開始した。

Logicool Gの「PRO」「PRO K/DA「PRO League of Legends」「PRO X」用カバー「DSGE-PC-PROPROX」

Razer「BlackWidow V3 Pro」用カバー「DSGE-PC-BLACKWIDOWV3PRO」

Roccatの「Vulcan TKL」「Vulcan TKL Pro」用カバー「DSGE-PC-VULCANTKL」

英Decksaverは、鍵盤楽器やDJ機材などカバーの製造・販売を行なっているブランドであるが、この度、新製品のカテゴリーとしてゲーミングアクセサリー用品「Decksaver GE」シリーズを展開する運びとなった。

今回発売となるのはゲーミングキーボード用保護カバー11種。Logicool Gの「PRO」「PRO K/DA「PRO League of Legends」「PRO X」用カバー「DSGE-PC-PROPROX」は5,940円、Razer「BlackWidow V3 Pro」用カバー「DSGE-PC-BLACKWIDOWV3PRO」も同じく5,940円、Roccatの「Vulcan TKL」「Vulcan TKL Pro」用カバー「DSGE-PC-VULCANTKL」は4,950円。

そのほか、8モデルは以下の通り。いずれも素材には独自に開発したスモーククリアのポリカーボネートを採用し、各キーボードの輪郭に沿うようにカスタムデザインされ、ケーブルやポートへのアクセスにも配慮されている。ゲーミングキーボードの美しさを損なわないようフィットし、取り付けたまま持ち運ぶことも可能となっている。