ディリゲントは、鍵盤楽器やDJ機材などカバーの製造・販売を行なっているブランド、英Decksaverのゲーミングキーボード用保護カバー11種の販売を開始した。
英Decksaverは、鍵盤楽器やDJ機材などカバーの製造・販売を行なっているブランドであるが、この度、新製品のカテゴリーとしてゲーミングアクセサリー用品「Decksaver GE」シリーズを展開する運びとなった。
今回発売となるのはゲーミングキーボード用保護カバー11種。Logicool Gの「PRO」「PRO K/DA「PRO League of Legends」「PRO X」用カバー「DSGE-PC-PROPROX」は5,940円、Razer「BlackWidow V3 Pro」用カバー「DSGE-PC-BLACKWIDOWV3PRO」も同じく5,940円、Roccatの「Vulcan TKL」「Vulcan TKL Pro」用カバー「DSGE-PC-VULCANTKL」は4,950円。
そのほか、8モデルは以下の通り。いずれも素材には独自に開発したスモーククリアのポリカーボネートを採用し、各キーボードの輪郭に沿うようにカスタムデザインされ、ケーブルやポートへのアクセスにも配慮されている。ゲーミングキーボードの美しさを損なわないようフィットし、取り付けたまま持ち運ぶことも可能となっている。
|対応ブランド
|対応機種
|製品名
|価格
|Corsair
|K100 RGB Mechanical/K100 RGB Optical-Mechanical
|DSGE-PC-K100RGB
|5,940円
|Corsair
|K70 RGB MK2/K70 MK2 SE/K70 RGB MK2 Low Profile/K70 LUX
|DSGE-PC-K70RGBMK2
|5,940円
|Corsair
|K95 RGB Platinum XT/K95 Platinum/K95 RGB Plainum Rapidfire
|DSGE-PC-K95RGBPLATINUMXT
|5,940円
|HyperX
|Alloy Elite 2
|DSGE-PC-ALLOYELITE2
|5,940円
|Logicool(Logitech)
|G915/G815
|DSGE-PC-G915
|5,940円
|Razer
|Huntsman Elite Clicky/Huntsman Elite Linear/Huntsman V2 Clicky/Huntsman V2 Linear/Huntsman V2 Analog
|DSGE-PC-HMELITE
|5,940円
|Roccat
|Vulcan 120 AIMO/Vulcan 121 AIMO/Vulcan 122 AIMO/Vulcan 100 AIMO/Vulcan Pro
|DSGE-PC-VULCAN120AIMO
|4,950円
|SteelSeries
|Apex Pro/Apex 7 Red/Apex 7 Blue/Apex 7 Brown
|DSGE-PC-APEXPRO
|5,940円