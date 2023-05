Twitterを運営する「X」社(X Corp.)のCEOであるイーロン・マスク(Elon Musk)氏は5月12日、新CEOとしてリンダ・ヤッカリーノ氏を雇用したと発表した。新CEOは、約6週間以内に就任する予定としている。ネットでは「さてさて、どうなることやら・・」「いい方向に進んだらいいけど、Twitter Blue廃止とか」などと話題となっている。

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

マスク氏は自身のTwitterにて「X/Twitterの新しいCEOを雇ったことを発表できて興奮しています。彼女は6週間後に入社する予定です!」とコメント。ヤッカリーノ氏は、米メディア大手のNBCユニバーサルの幹部として広告やマーケティングを担当していた。Twitterでは主にビジネス運営に携わるとされ、あわせてマスク氏自身は、プロダクトとソフトウェア、システム管理を監督する会長兼CTOに移行する予定だと説明した。

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky