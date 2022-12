実業家のイーロン・マスク(Elon Musk)氏は12月21日、Twitter社のCEOを辞任する意向を示した。辞任後は、同社のソフトウェアとサーバーのチームを指揮するとコメントしている。

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.