|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2023年5月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は5月1日時点の情報です。
PayPayの2023年5月度キャンペーン情報
PayPayでは5月は全国的な大型キャンペーンは実施されていませんが、セブン-イレブンの即配サービス「7NOW」で10％還元（上限60,000ポイント／期間）、モスバーガーで最大100％還元のチャンスがあるU30限定PayPayジャンボなど、店舗限定のキャンペーンは還元率や還元上限の高いものが揃っています。
自治体連携による地域限定キャンペーンも一時期と比べるとかなり数が減ってはいますが、茨城県鉾田市で上限20,000ポイントの30％還元、山形県真室川町で上限20,000ポイントの20％還元と、まだまだ高還元の注目地域はあります。
5月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆
|7NOWで最大10％戻ってくるキャンペーン！第4弾
|5/8～5/31
|セブン-イレブンの即配サービスで最大10％還元。上限600ポイント／回、60,000ポイント／期間
|☆☆
|モスバーガーでPayPay決済が初めて＆久しぶりの方限定！U30ならモスバーガーで当たる！PayPayジャンボ
|4/17～5/14
|抽選で1等100％、2等10％、3等1％還元。上限100,000ポイント／回・期間。2022年10月以降はじめてモスバーガーでPayPayを使う30歳以下のユーザー限定
|☆☆
|モンテアプリリニューアル記念 モンテアプリからPayPayで支払うと最大10％戻ってくるキャンペーン
|4/26～5/31
|モンテローザ系列の各店でモンテアプリからPayPayを使うと最大10％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|Coke ONで毎週100円相当戻ってくる！キャンペーン
|5/8～6/4
|対応自販機の利用で毎週100ポイント還元。期間中にCoke ON PayではじめてPayPayを使う人限定
|☆
|2023年もPayPayドームならPayPayでおトク！
|5/19～
|PayPayドームで使えるフード／ドリンク20％還元クーポンやグッズ20％還元クーポンを配布
|☆☆☆
|地域限定／茨城県鉾田市
|5/1～5/31
|対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山形県真室川町
|4/29～6/30
|対象店舗で最大20％還元。上限10,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／福島県12市町村
|4/27～5/31
|対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／福島県3市町
|4/27～5/31
|対象店舗で最大15％還元。上限2,500ポイント／回・期間
（※12市町村＝田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村／3市町＝いわき市、相馬市、新地町）