「Idol Showdown」5月5日無料リリースが決定、ホロライブ所属VTuberが戦う2D格ゲーム

人気女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のVTuberたちが戦う2Dオンライン格闘ゲーム「Idol Showdown」のリリース日が5月5日(Steam配信の日本時間では5月6日)に決定した。対応プラットフォームはPC(Steam)で、価格は無料だ。

[RELEASE DATE ANNOUNCEMENT]



Join the #IdolShowdown for FREE on May 5, 2023.



Let's prove once and for all who the strongest idol is.



Wishlist on Steam now: