ホロライブファンから構成されるゲーム制作チーム・Besto Game Teamは、人気女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のVTuberたちが戦う2Dオンライン格闘ゲーム「Idol Showdown」を、今春リリース予定だと発表した。対応プラットフォームはPC(Steam)で、価格は無料だ。

「Idol Showdown」は、人気女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のVTuberたちがキャラクターとして登場するファンメイドの2Dオンライン格闘ゲーム。トレーラー映像も公開された。ときのそらさんや、白上フブキさんらホロライブのVTuberたちが、スピード感と爽快感のある技を繰り出しながら戦う。記事掲載時点で紹介されているプレイアブルキャラクターは、ときのそらさん、白上フブキさん、百鬼あやめさん、戌神ころねさん、獅白ぼたんの5人だ。

"When will there be a full Hololive fighting game?"



We fellow fans thought that too. After developing this game for 2+ years, we are very proud to reveal our first trailer.



Join the #IdolShowdown, coming Spring 2023.#できたてころね #絵フブキ #soraArt #百鬼絵巻 #hololive pic.twitter.com/xCAXvbajNm