ASUS JAPANは4月21日、すべてのプロクリエイターのニーズに応える「ProArt Studiobook」シリーズと、薄型軽量で高い性能を実現した「Zenbook」シリーズ、エントリー向けからハイクリエイターまでサポートする「Vivobook」シリーズから、あわせて31製品74モデルを一挙に発表した。
ASUS ProArt Studiobookシリーズ
ASUS ProArt Studiobookシリーズは、パームレスト左側に物理ダイヤルを搭載し、さまざまなアプリケーションを快適に利用できるというクリエイター向けシリーズ。強力な構成も特徴で、タッチパッドはスタイラスでのペン入力にも対応してペンタブレットのようにも利用可能。今回発売される最大構成仕様では、Intel Core i9-13980HXとNVIDIA RTX 3000 Ada Laptopを組み合わせており、プロクリエイターの要求にも応えられるとしている。
今回発売されたのは「ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7604J3D」「ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H7604JI」の2製品2モデル。
ASUS Zenbookシリーズ
ASUS Zenbookシリーズは、薄型軽量設計で高い機動力を実現し、ビジネスシーンなどで活躍できるというプレミアムライン。11製品20モデルが大量に投入されており、大部分のモデルで有機ELディスプレイを搭載している点が大きな特徴。360度ディスプレイを開閉できるFlipモデルも用意しており、用途に応じて幅広い製品ラインナップから選択できる。
今回発売されたのは「ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304VA」「ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602BZ」「ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA」「ASUS Zenbook 15 UM3504DA」「ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VI」「ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV」「ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VV」「ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU」「ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA」「ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA」「ASUS Zenbook 14 UM3402YA」の11製品20モデル。
ASUS Vivobookシリーズ
ASUS Vivobookシリーズは、カジュアル用途からクリエイティブ用途まで対応する製品シリーズ。今回の発表では18製品52モデルもの製品が投入されており、用途から予算に応じて好みの製品を選択可能。MIL 規格(MIL-STD 810H)に準拠した堅牢な設計や、抗菌仕様「ASUS アンチマイクロバイアルガード」を備えている点が特徴。
今回発売されたのは「ASUS Vivobook Pro 16X OLED K6604JI」「ASUS Vivobook Pro 16X K6604JI」「ASUS Vivobook Pro 16 K6602VV」「ASUS Vivobook Pro 15 OLED K6502VV」「ASUS Vivobook Pro 15 OLED M6500(後日公開予定)」「ASUS Vivobook 14X K3405VC」「ASUS Vivobook 16X K3605」「ASUS Vivobook 15X K3504」「ASUS Vivobook 16X K3604ZA」「ASUS Vivobook 14 X1405VA」「ASUS Vivobook 15 OLED X1505VA」「ASUS Vivobook 16 X1605VA」「ASUS Vivobook 17 X1704VA」「ASUS Vivobook Go 14 E1404FA」「ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA」「ASUS Vivobook Go 15 E1504FA」「ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402YA(後日公開予定)」「ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3304GA」の18製品52モデル。