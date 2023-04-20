ライソンは4月20日、Bluetooth機能が無いテレビとも接続できる「ダイヤル式ワイヤレススピーカー SP-41」を発表した。発売日は4月28日。価格はオープン、店頭予想価格は8,250円前後。ECサイトや量販店などで販売する。
ダイヤル式ワイヤレススピーカー SP-41は、付属のBluetooth送受信機をテレビなどに接続すると、Bluetooth機能の無いデバイスとも接続し、音声出力できるワイヤレススピーカー。スマホ、ミュージックプレイヤー、PCといったさまざまなデバイスに対応する。
本体はラジオのようなレトロなデザイン。プラスチック素材にラバーコーティングを施し、マット調に仕上げた。約24時間再生（音量50％時）可能なロングバッテリーも特長とする。
通信方式はBluetooth 5.1に準拠し、対応コーデックはSBC、AAC。本体サイズはW150×D50×H75mm、重さは約360g。最大出力は5W。入力端子はステレオミニプラグ（3.5mm）×1。通信距離は最大約10m。Bluetooth送受信機、3.5mmステレオミニジャックケーブル（3m）×1、充電用USBケーブルなどが付属する。