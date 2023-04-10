米Microsoftおよび日本マイクロソフトの公式オンラインストア（Microsoft.com）にて、SurfaceシリーズのPCと好相性の「Surface Thunderbolt 4 ドック」が発売された。価格は46,750円。
USB 4／Thunderbolt 4インタフェースを搭載したPCで最大の性能を発揮し、Thunderbolt 4接続の場合は2台の4K外部ディスプレイを最大60Hzのリフレッシュレートで表示可能（PC側と外部ディスプレイの対応も必要）。Surfaceシリーズでは、Surface Pro 8、Surface Pro 9（Intel／Wi-Fiモデル）、Surface Laptop 5、Surface Laptop Studioが該当する。本体からPCへは最大96W給電に対応。
USB規格による接続の場合は、4K外部ディスプレイのサポート（最大60Hz）が1台となる。こちらの仕様で該当するSurfaceシリーズは以下。
- Surface Pro 9（5Gモデル）
- Surface Pro 7+
- Surface Pro 7
- Surface Pro X
- Surface Laptop 4
- Surface Laptop 3
- Surface Laptop Go 2
- Surface Laptop Go
- Surface Go 3
- Surface Go 2
- Surface Book 3
- Surface Studio 2+（ドックからの充電は非対応）
搭載するインタフェース類は、前面にUSB-A×1（USB 3.1 Gen 2) 、USB-C×1（USB 4／Thunderbolt 4、ディスプレイ対応）。背面には、USB-A×2（USB 3.1 Gen 2)、USB-C×2（USB 4／Thunderbolt 4、ディスプレイ対応）、2.5Gbpsイーサネット、3.5mmオーディオジャック、ケンジントンロック。
本体サイズは幅150×奥行き75×高さ21.3mm、重さは410g。ホストPCとの接続コネクタはUSB-Cで、LED充電インジケーター付きの直付けケーブルは80cm。本体とACアダプタの素材として海洋由来プラスチックを20％用いている。