カプコンは、『バイオハザード RE:4』の無料DLC『ザ・マーセナリーズ』の配信を2023年4月7日に開始した。

『ザ・マーセナリーズ』は、限られた時間の中で、次々に現れる敵を倒し、ハイスコアを目指すエクストラゲーム。本編とは異なるハイテンポなゲームプレイが楽しめる。

『ザ・マーセナリーズ』のプレイ開始時には、ハンドガン、ショットガン、スナイパーライフル、ナイフといった武器のセットを持っている。限られた時間の中でより多くの敵を倒すには、どの敵をどの武器で倒すかの判断が重要になる。

敵を連続して倒せばコンボが発生し、獲得スコアがアップ。メレーで敵を倒す、ヘッドショットで敵を倒すなど、撃破方法やチェーンソー男など特定の手ごわい敵を倒すと残り時間がプラスされ、緑に輝くタイムボーナスを手に入れると残り時間が大きく延長される。

黄色に輝くひし形のアイコンは「バレットラッシュ」の使用ゲージ。レオンがバレットラッシュを発動すると一定時間、攻撃力や移動速度など基礎性能が大きくパワーアップする。攻撃がヒットしたときにはスコアボーナスも加算され、敵を撃破したときに追加される時間にもボーナスが発生する。なお、バレットラッシュのゲージは時間経過のほか、敵の撃破や、パリィ成功などで増加。さらに「バレットラッシュブースター」を手に入れるとゲージ1本分が増加する。

「ザ・マーセナリーズ」では、プレイ成果によって、新たなステージをはじめ、さまざまな要素がアンロックされていく。

