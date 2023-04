スクウェア・エニックスは、『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』のSteam版を4月7日に発売する。

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』は、スクウェア・エニックスとTeam NINJA(コーエーテクモゲームス)共同開発による「FINAL FANTASY」シリーズの新たな方向性を示す本格アクションRPG。2022年3月18日に発売された。

また、新たなシーズンパスの特典として「光の戦士」防具一式を追加。「光の兜」「光の鎧」「光の小手」「光の脚衣」「光の足鎧」が本編クリア後に付与される。

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One版では、製品版へ引継ぎ可能な『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』の無料体験版を配信中。冒頭からステージ3つ分の「西の城」までをプレイできる。

© 2022-2023 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO