スクウェア・エニックスは、Steamとスマートフォンで配信中の「ファイナルファンタジー(FF)ピクセルリマスター」シリーズについて、Nintendo Switch版とPlayStation 4(PS4)版を4月20日に発売する。Switch版は事前購入を受付中だ。

「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」は、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群。価格は『FF』『FFII』が1,480円、『FFIII』『FFIV』『FFV』『FFVI』2,200円、バンドル版が9,172円。

家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を搭載。よりオリジナル版に近い体験を楽しめるようになる。また、エンカウントのON/OFF・獲得経験値の調整といったブースト機能なども実装。気軽で幅広い遊び方が可能だ。

PIXEL REMASTER版フォント

ピクセルフォント

PIXEL REMASTER版フォント

ピクセルフォント

サウンドプレイヤー

2023年5月25日までに各製品を購入すると、作品ごとのオリジナル壁紙やテーマなどの特典をプレゼント。バンドル版を購入した場合は、全6作品分の特典を受け取れる。

【FFピクセルリマスター】Switch/PS4版プロモーショントレーラー

© 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2021, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:©1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO