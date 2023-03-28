NTTドコモは3月28日、「eSIM クイック転送」機能の提供を開始した。iPhone／iPadが対象。

iPhone 14／iPhone 14 Plus

eSIM契約の場合、従来のSIMカードの差し替えに相当する「他の端末に回線を移す」操作をするには、原則として再発行の手続きが必要だ。クイック転送機能に対応していれば、手続きをせず端末の設定画面から移行できるようになる。

対応機種は、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、11インチiPad Pro（第2世代／第3世代／第4世代）、12.9インチiPad Pro（第4世代／第5世代／第6世代）、iPad Air（第4世代／第5世代）、iPad mini（第6世代）。

ただし、iPhone同士またはiPad同士の転送のみ可能で、iPhoneからiPadには転送できない。また、移行元／移行先ともにiOS 16.4またはiPadOS 16.4以上にアップデートしておく必要がある。

システムメンテナンスが行われる毎週火曜日22時30分～水曜日7時を除き、クイック転送は終日利用できる。契約者が未成年の場合、法人契約の子回線の場合、Web利用可否設定が拒否になっている場合は利用できない。