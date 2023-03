スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch向け新作ゲーム『結合男子』を、2023年6月29日に発売すると発表した。通常版の価格は3,300円。追加DLCの志献官(1体)は1,100円。

『結合男子』は、50日後に滅びる世界を、化学結合によって阻止へと導くシミュレーションアドベンチャーゲーム。Nintendo Switchに加え、iOS、Androidでも展開する。

DLCの追加志献官は、発売後より週1体ずつの配信を予定。また、Nintendo Switch版では、通常版+DLC キャラクター6体がセットになったシーズンパスパックや、ボイスドラマやグッズなどが付いた豪華特装版も準備中だという。

そのほか、スクウェア・エニックスが運営する、iOS・Android用マンガアプリ「マンガ UP!」にて、3月26日0時より、コミカライズ&ノベライズの連載がスタート。コミカライズ「結合男子 -Commitments to Dawn-」では、朔が志献官として歩み始めた、始まりの物語が、ノベライズ「結合男子 -Fragments from Dusk-」では、志献官たちが胸に秘めた知られざる過去の話がオムニバスで綴られる。

通常版に収録される4体の志献官

追加DLCで配信予定の志献官

上松範康氏(Elements Garden)作詞・作曲による主題歌を使用した「『結合男子』オープニングムービー」も公開された

