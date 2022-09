スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch向け新作ゲーム『結合男子』を、2023年に発売する。あわせて、Nintendo Switch Liteが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開始した。

『結合男子』は、50日後に滅びる世界を、化学結合によって阻止へと導くシミュレーションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは、元素の力を宿す『志献官(しけんかん)』を結び付ける結合術の使い手『媒人(なこうど)』として、万物を呑み込み同化する、暗黒の絶対虚無「デッドマター」との戦いに身を投じる。

メインストーリーはフルボイスで描かれる。志献官たちの絆の結びつきによって最大45ルートに分岐。エンディングは90種類以上用意されているという。

『結合男子』タイトル発表トレーラー

タイトル発表を記念して、プレゼントキャンペーンを実施中。『結合男子』公式Twitterアカウントをフォローして、応募期間までに対象ツイートをリツイートした人から抽選で2名に「Nintendo Switch Lite」をプレゼントする。なお、カラーは選べない。応募期間は2022年9月30日23時59分まで。

