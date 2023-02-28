INFORICHは2月24日より、同社の運営するモバイルバッテリーシェアリング「ChargeSPOT」のスタンドを丸善ジュンク堂書店の50店舗に設定した。
スタンドが設置されるのは以下の店舗。
- 北海道**：丸善＆ジュンク堂書店札幌店
- 東北：丸善仙台アエル店
- 東京：丸善有明ガーデン店、丸善有明ワンザ店、丸善アトレ吉祥寺店、ジュンク堂書店池袋本店、ジュンク堂書店吉祥寺店、丸善丸の内本店、丸善メトロエム後楽園店、丸善日本橋店、丸善お茶の水店、ジュンク堂書店大泉学園店、丸善多摩センタ－店、ジュンク堂書店立川髙島屋店
- 関東：ジュンク堂書店藤沢店、丸善 HAMARU ラクシス フロント店、ジュンク堂書店柏モディ店、ジュンク堂書店南船橋店、丸善桶川店、ジュンク堂書店大宮高島屋店、丸善ラゾ－ナ川崎店、丸善津田沼店、丸善 日吉東急アベニュー店、丸善 ユニモちはら台店
- 中部：丸善アスナル金山店、丸善松本店、ジュンク堂書店名古屋店、丸善名古屋本店、ジュンク堂書店名古屋栄店、ジュンク堂書店新潟店、駿河屋新潟駅南店、丸善豊田T-FACE店
- 関西：ジュンク堂書店明石店、ジュンク堂書店姫路店、ジュンク堂書店神戸住吉店、丸善京都本店、ジュンク堂書店松坂屋高槻店、ジュンク堂書店難波店、ジュンク堂書店西宮店、ジュンク堂書店大阪本店、ジュンク堂書店三宮店、ジュンク堂書店三宮駅前店、ジュンク堂書店滋賀草津店、丸善髙島屋堺店、ジュンク堂書店天満橋店、丸善＆ジュンク堂書店梅田店、丸善八尾アリオ店
- 九州：ジュンク堂書店福岡店、丸善博多店、丸善那覇店、ジュンク堂書店大分店