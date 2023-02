バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは、共同開発するアクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』が、世界累計出荷本数2,000万本を突破したことを発表した。

『ELDEN RING』は、「褪せ人」として「狭間の地」を旅するアクションRPG。対応プラットフォームは、PlayStation 5/ PlayStation 4 /Xbox Series X|S / Xbox One ( SMART DELIVERY 対応 ) /Steam。「The Game Awards 2022」の「Game of the Year」をはじめとする、さまざまな賞を受賞している。

