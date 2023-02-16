MSI、ビジネス向け3モデル、ゲーミング向け2モデルの新型ノートPC

エムエスアイコンピュータージャパンは2月16日、ビジネス向けとゲーミング向けにノートPCの新製品（5モデル）を発表した。
Prestige-13Evo-A12M-1601JP
「Prestige-13Evo-A12M-1601JP」は、MSI製ノートPCとして初となる1kg以下の超軽量13.3型ビジネスノートPC。3月中旬より、MSI公式オンラインショップ限定で発売する。店頭予想価格は250,000円前後。
MSIストア限定モデルということで、32GBのメモリと2TBのSSDを内蔵するフルスペック版となっている。きょう体材質にはマグネシウム合金を採用し、「MIL-STD-810G」に適合する高い耐久性を確保。バッテリ駆動時間も最大21時間と長いことから、気軽に持ち運べるモデルとなっている。画面解像度は1,920×1,080ドット（非光沢）。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-1280P（最大4.8GHz）、メモリがDDR5 32GB、ストレージが2TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Pro。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはThunderbolt 4（USB Type-C）×2、USB 3.2 Type-A Gen2×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダー、207万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付き）など。本体サイズはW299×D210×H16.9mm、重さは990g。
Summit-E14FlipEvoA13MT-1401JP
「Summit-E14FlipEvoA13MT-1401JP」は、ディスプレイが360度フリップする14型ビジネスノートPC。2月22日より発売する。店頭予想価格は290,000円前後。
画面解像度は2,880×1,800ドットで、ディスプレイが360度フリップすることからタブレットPCのようにも使える。アクティブスタイラス「MSI Pen」が付属するので、メモやスケッチなどもしやすい。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-1360P（最大5GHz）、メモリがLPDDR5 32GB、ストレージが2TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Pro。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはThunderbolt 4（USB Type-C）×2、USB 3.2 Type-A Gen2×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダー、207万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付き）など。バッテリ駆動時間は最大20時間54分。本体サイズはW314×D227.5×H17.9mm、重さは1.59kg。
Summit-E13FlipEvo-A13MT-1501JP
Summit-E13FlipEvo-A13MT-1501JPは、ディスプレイが360度フリップする13.4型ビジネスノートPC。2月16日より発売する。店頭予想価格は260,000円前後。
ディスプレイは120Hzの高速駆動に対応し、解像度は1,920×1,080ドット（光沢）。きょう体カラーはホワイトとなっている。付属品としてアクティブスタイラス「MSI Pen」が付属し、ペン操作による手書き作業がしやすい。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-1360P（最大5GHz）、メモリがLPDDR5 16GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Pro。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはThunderbolt 4（USB Type-C）×2、USB 3.2 Type-A Gen2×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダー、207万画素Webカメラなど。バッテリ駆動時間は最大18時間45分。本体サイズはW300×D222.25×H14.9mm、重さは1.35kg。
Raider-GE78HX-13VH-1001JP
「Raider-GE78HX-13VH-1001JP」は、プロeスポーツグレード性能の17型ウルトラハイエンドゲーミングノートPC。2月22日より発売する。店頭予想価格は630,000円前後。
CPUはIntel Core i9-13980HXで、グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 4080 Laptopを搭載。ディスプレイは、解像度が2,560×1,600ドット（非光沢）の「Golden Ratio ディスプレイ」で、DCI-P3相当の色域をカバーする。超高速駆動が可能な「スーパー滑らか表示ディスプレイ（240Hz）」なので、高いグラフィックス性能とあわせて多くのゲームを高フレームレートでプレイ可能だ。
主な仕様は、CPUがIntel Core i9-13980HX（最大5.6GHz）、メモリがDDR5 64GB（32GB×2）、ストレージが2TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 4080（16GB）。OSはWindows 11 Pro。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.3。インタフェースは2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、Thunderbolt 4（USB Type-C）×1、USB 3.2 Type-C Gen2×2、USB 3.2 Type-A Gen2×2、HDMI×1、SDメモリーカードリーダー、207万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付き）など。バッテリ駆動時間は最大10時間。本体サイズはW380×D298×H29mm、重さは3.1kg。
Katana-15-B13VEK-1201JP
「Katana-15-B13VEK-1201JP」は、価格を抑えた15.6型ハイスペックゲーミングノートPC。2月22日より発売する。店頭予想価格は240,000円前後。
GPUにNVIDIAGeForce RTX 4050 Laptopを搭載し、画面は「滑らか表示ディスプレイ（144Hz）」により高フレームレートで動作。バトルロイヤルやFPSで滑らかでスムーズな映像表示を可能としている。キーボードは、WASDキーがスケルトン仕様となっており、4ゾーンでRGBバックライトを制御できる。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-13620H（最大4.9GHz）、メモリがDDR5 32GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop。OSはWindows 11 Home。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Type-A Gen1×2、USB 2.0×1、HDMI×1、92万画素Webカメラなど。バッテリ駆動時間は最大6時間。本体サイズはW359×D259×H24.9mm、重さは2.25kg。