エムエスアイコンピュータージャパンは2月15日、新ゲーミングノートPCシリーズを「アルティメットノート Evolution」と題して各ラインアップから新製品を発表した。第13世代Intel CoreプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 40シリーズの搭載で高い性能を実現し、外観から内部構造まで刷新。2月下旬から順次発売する。

MSI、第13世代Core - RTX 40シリーズ搭載でゲーミングノートPC刷新へ

いずれも第13世代Intel CoreプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 40 Laptop GPUが出揃ったことで、構成を大きく刷新したゲーミングノートPC製品。CPUとGPUを共通のヒートパイプで冷却する「シェアヒートパイプ」を採用した新設計強冷クーラーを搭載したほか、ラインナップ各モデルのコンセプトやデザインにあわせて最適なクーラーを開発。CPUとGPUの安定動作を実現し、性能を最大限引き出すことができるという。今回発表された主要モデルは下記の通り。

Titan GT77 HX 13V シリーズ

Titan GT77 HX 13V シリーズ

OS：Windows 11 Pro

プロセッサ：Intel Core i9-13980HX

メモリ：DDR5 64GB

ストレージ：M.2 NVMe 2TB×2 SSD

ディスプレイ：17.3インチ、4K（3,840×2,160）、DCI-P3相当、144Hz

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Raider GE78 HX 13V シリーズ

Raider GE78 HX 13V シリーズ

OS：Windows 11 Pro

プロセッサ：Intel Core i9-13980HX / 13950HX

メモリ：DDR5 32GB～64GB

ストレージ：M.2 NVMe 2TB×2～1TB SSD

ディスプレイ：17インチ、WQXGA（2,560×1,600）、DCI-P3相当、（240Hz）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4080 Laptop GPU

Stealth 16 Studio A13V シリーズ

Stealth 16 Studio A13V シリーズ

OS：Windows 11 Pro

プロセッサ：Intel Core i9-13900H / i7-13700H

メモリ：DDR5 32GB～64GB

ストレージ：M.2 NVMe 2TB×2～1TB SSD

ディスプレイ：16インチ、WQXGA（2,560×1,600）、DCI-P3相当、（240Hz）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 4070 / 4060 Laptop GPU

上記ハイエンドモデルのほか、下記エントリー～ミドルハイ製品においても新製品が発表されている。