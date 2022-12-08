サードウェーブは、同社の複数のPCが「価格.comプロダクトアワード2022」の各部門で受賞したことを記念して、2022年12月7日から台数限定で「受賞記念セール」を実施する。
ゲーミング部門 ゲーミングPC カテゴリでは、「GALLERIA RM5C-R36T」が銀賞、「GALLERIA XA7C-R37T」が銅賞を受賞。なお、本部門で3年連続受賞となった。
また、ゲーミング部門 ゲーミングノートPCカテゴリでは、「GALLERIA UL7C-R36」が銅賞を、パソコン部門 デスクトップパソコン カテゴリでは、「Magnate IM」が銀賞を受賞した。
「受賞記念セール」では、受賞記念モデルを限定2,000台販売。セール対象製品は以下の通り。
GALLERIA RM5C-R36T SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：184,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce RTX 3060 Ti / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R36 SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：169,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce RTX 3060 / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R35 SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：164,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce RTX 3050 / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-G60S SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：149,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce GTX 1660 SUPER / 16GB / 1TB NVMe SSD）
Magnate MV-Ti SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：169,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce RTX 3060 Ti / 16GB / 1TB NVMe SSD）
Magnate MV SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：154,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce RTX 3060 / 16GB / 1TB NVMe SSD）
Magnate MT SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：129,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce GTX 1660 SUPER / 16GB / 1TB NVMe SSD）
Magnate MH SSD1TB 価格.comプロダクトアワード2022 受賞記念モデル：119,980円
（Intel Core i5-12400 / GeForce GTX 1650 / 16GB / 1TB NVMe SSD）