「PayPay」「au PAY」「d払い」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2022年11月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は11月1日時点の情報です。

PayPayの2022年11月度キャンペーン情報

  • PayPay

PayPayはユーザー数5,000万人突破記念の大型キャンペーン「超PayPay祭」を開催中。抽選で当たれば全額還元の「ペイペイジャンボ」や「友だち紹介キャンペーン」など、注目の特典が多数あります。

地域限定のキャンペーンも例月以上に充実しており、11月は74の自治体で開催中／開催予定です。

11月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆☆ 日本全国全額チャンス！ペイペイジャンボ 10/17～12/28 決済後にその場で抽選。1等100％、2等5％、3等0.5％還元。PayPayあと払いや本人確認で抽選チャンス増加
☆☆☆ 5,000万人突破記念 超PayPay祭 10/17～12/28 「ペイペイジャンボ」のほか、クーポン配布やYahoo!ショッピング連動キャンペーンも実施予定
☆☆☆ 5,000万人突破記念！友だち紹介キャンペーン 10/4～11/30 家族・友人を紹介し、被紹介者が1,000円以上の決済をすると、紹介者・被紹介者の両方に500ポイント
☆☆ スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン 機種ごとに異なる 対象機種を購入・応募で5,000～30,000ポイント進呈
☆☆ ソフトバンク シネマ割 終了日未定 ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズのチケットが何度でも200円引き
☆☆ Uber EatsでPayPay決済が初めて＆久しぶりの方限定！最大50％戻ってくるキャンペーン 11/1～11/20 Uber Eatsで初めてPayPayを使うと50％還元。上限800ポイント／回・期間。9月1日以降に利用歴がなければ対象
モスバーガーでPayPay決済が初めて＆久しぶりの方限定！U30なら最大5％戻ってくるキャンペーン 11/16～12/16 初回または2022年5月以降に利用していなければ5％還元。上限500ポイント／回・期間。30歳以下かつ本人確認済のユーザーに限る
☆☆ 地域限定／北海道白老町 11/1～12/25 最大10％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／北海道広尾町 11/1～12/31 最大20％還元。上限5,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／岩手県滝沢市 11/1～12/31 最大20％還元。上限6,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／岩手県紫波町 11/1～12/31 最大30％還元。上限10,000ポイント／回・月
☆☆☆ 地域限定／宮城県加美町 11/1～12/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／山形県上山市 9/1～12/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／山形県真室川町 11/1～11/30 最大20％還元。上限10,000ポイント／回・期間
☆☆ 地域限定／山形県遊佐町 11/1～11/30 最大20％還元。上限10,000ポイント／回・期間
☆☆ 地域限定／福島県15市町村 9/1～1/15 do!浜通りstore!で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
地域限定／福島県12市町村 9/22～11/30 最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
☆☆ 地域限定／茨城県東海村 10/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／栃木県栃木市 9/1～11/15 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／栃木県佐野市 10/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
地域限定／栃木県足利市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県上里町 10/1～11/7 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県秩父市 11/1～11/30 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／埼玉県蕨市 11/1～11/30 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／千葉県八千代市 11/1～11/30 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／千葉県 11/1～11/30 最大10％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／千葉県鴨川市 11/1～11/30 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／千葉県佐倉市 11/1～1/31 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都東久留米市 9/1～11/30 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／東京都東村山市 10/1～12/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／月
地域限定／東京都新島村 10/8～11/7 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／東京都文京区 11/1～11/15 最大10％還元。上限5,000ポイント／回・期間
☆☆☆ 地域限定／東京都国立市 11/1～11/30 最大30％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都小金井市 11/1～11/30 最大25％還元。上限2,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都日野市 11/1～11/30 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都豊島区 11/1～11/30 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都品川区 11/1～12/15 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都清瀬市 11/1～12/31 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／東京都練馬区 11/1～12/31 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／東京都羽村市 11/1～12/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
地域限定／神奈川県伊勢原市 11/1～11/30 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／新潟県村上市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／石川県七尾市 10/1～11/30 最大10％還元。上限4,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／石川県能登市 10/1～11/30 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／石川県中能登町 11/1～12/31 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／福井県勝山市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／山梨県富士吉田市 10/1～11/30 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／山梨県上野原市 10/1～1/31 最大25％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／月
地域限定／長野県中野市 11/1～11/30 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／長野県千曲市 11/1～12/25 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／岐阜県岐阜市 9/16～11/15 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／岐阜県大垣市 11/1～12/31 最大10％還元。上限1,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／岐阜県山県市 11/1～12/31 最大30％還元。上限10,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
地域限定／静岡県富士市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／静岡県浜松市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛知県東浦町 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／愛知県日進市 11/1～12/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／三重県鳥羽市 10/1～11/20 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／滋賀県長浜市 10/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
地域限定／京都府城陽市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
地域限定／京都府木津川市 11/1～11/30 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／京都府精華町 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／大阪府東大阪市 10/1～11/7 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／兵庫県宝塚市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／和歌山県 10/1～11/13 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／岡山県岡山市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／広島県神石高原町 9/1～11/30 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／広島県竹原市 11/1～11/30 最大30％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／山口県周南市 11/1～12/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛媛県 10/1～1/31 最大40％還元、上限4,000ポイント／回・期間。マイナポイント登録が条件
地域限定／愛媛県大洲市 11/1～11/30 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛媛県松山市 11/1～12/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
地域限定／福岡県那珂川市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／佐賀県小城市 11/1～12/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
地域限定／長崎県島原市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／熊本県菊池市 11/1～11/30 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／鹿児島県出水市 10/1～12/28 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／鹿児島県徳之島市 11/1～12/28 最大30％還元。上限10,000ポイント／回、40,000ポイント／期間