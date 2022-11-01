|「PayPay」「au PAY」「d払い」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年11月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は11月1日時点の情報です。
PayPayの2022年11月度キャンペーン情報
PayPayはユーザー数5,000万人突破記念の大型キャンペーン「超PayPay祭」を開催中。抽選で当たれば全額還元の「ペイペイジャンボ」や「友だち紹介キャンペーン」など、注目の特典が多数あります。
地域限定のキャンペーンも例月以上に充実しており、11月は74の自治体で開催中／開催予定です。
11月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|日本全国全額チャンス！ペイペイジャンボ
|10/17～12/28
|決済後にその場で抽選。1等100％、2等5％、3等0.5％還元。PayPayあと払いや本人確認で抽選チャンス増加
|☆☆☆
|5,000万人突破記念 超PayPay祭
|10/17～12/28
|「ペイペイジャンボ」のほか、クーポン配布やYahoo!ショッピング連動キャンペーンも実施予定
|☆☆☆
|5,000万人突破記念！友だち紹介キャンペーン
|10/4～11/30
|家族・友人を紹介し、被紹介者が1,000円以上の決済をすると、紹介者・被紹介者の両方に500ポイント
|☆☆
|スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン
|機種ごとに異なる
|対象機種を購入・応募で5,000～30,000ポイント進呈
|☆☆
|ソフトバンク シネマ割
|終了日未定
|ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズのチケットが何度でも200円引き
|☆☆
|Uber EatsでPayPay決済が初めて＆久しぶりの方限定！最大50％戻ってくるキャンペーン
|11/1～11/20
|Uber Eatsで初めてPayPayを使うと50％還元。上限800ポイント／回・期間。9月1日以降に利用歴がなければ対象
|☆
|モスバーガーでPayPay決済が初めて＆久しぶりの方限定！U30なら最大5％戻ってくるキャンペーン
|11/16～12/16
|初回または2022年5月以降に利用していなければ5％還元。上限500ポイント／回・期間。30歳以下かつ本人確認済のユーザーに限る
|☆☆
|地域限定／北海道白老町
|11/1～12/25
|最大10％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／北海道広尾町
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岩手県滝沢市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限6,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岩手県紫波町
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回・月
|☆☆☆
|地域限定／宮城県加美町
|11/1～12/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山形県上山市
|9/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／山形県真室川町
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／山形県遊佐町
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／福島県15市町村
|9/1～1/15
|do!浜通りstore!で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／福島県12市町村
|9/22～11/30
|最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／茨城県東海村
|10/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／栃木県栃木市
|9/1～11/15
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／栃木県佐野市
|10/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／栃木県足利市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県上里町
|10/1～11/7
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県秩父市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／埼玉県蕨市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県八千代市
|11/1～11/30
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県
|11/1～11/30
|最大10％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県鴨川市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県佐倉市
|11/1～1/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都東久留米市
|9/1～11/30
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／東京都東村山市
|10/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／月
|☆
|地域限定／東京都新島村
|10/8～11/7
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都文京区
|11/1～11/15
|最大10％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都国立市
|11/1～11/30
|最大30％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都小金井市
|11/1～11/30
|最大25％還元。上限2,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都日野市
|11/1～11/30
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都豊島区
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都品川区
|11/1～12/15
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都清瀬市
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／東京都練馬区
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都羽村市
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／神奈川県伊勢原市
|11/1～11/30
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／新潟県村上市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／石川県七尾市
|10/1～11/30
|最大10％還元。上限4,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／石川県能登市
|10/1～11/30
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／石川県中能登町
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福井県勝山市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／山梨県富士吉田市
|10/1～11/30
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山梨県上野原市
|10/1～1/31
|最大25％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆
|地域限定／長野県中野市
|11/1～11/30
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／長野県千曲市
|11/1～12/25
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県岐阜市
|9/16～11/15
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県大垣市
|11/1～12/31
|最大10％還元。上限1,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岐阜県山県市
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県富士市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県浜松市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県東浦町
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／愛知県日進市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／三重県鳥羽市
|10/1～11/20
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／滋賀県長浜市
|10/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／京都府城陽市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／京都府木津川市
|11/1～11/30
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／京都府精華町
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大阪府東大阪市
|10/1～11/7
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県宝塚市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県
|10/1～11/13
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／岡山県岡山市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／広島県神石高原町
|9/1～11/30
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／広島県竹原市
|11/1～11/30
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／山口県周南市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県
|10/1～1/31
|最大40％還元、上限4,000ポイント／回・期間。マイナポイント登録が条件
|☆
|地域限定／愛媛県大洲市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県松山市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆
|地域限定／福岡県那珂川市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／佐賀県小城市
|11/1～12/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／長崎県島原市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／熊本県菊池市
|11/1～11/30
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／鹿児島県出水市
|10/1～12/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／鹿児島県徳之島市
|11/1～12/28
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回、40,000ポイント／期間