カプコンは、2022年10月12日から『モンスターハンターライズ』のNintendo Switch/Steamダウンロード版の価格を3,990円へ改定する。

『モンスターハンターライズ』は、全世界販売が1,100万本を突破したハンティングアクションゲーム。超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』も発売しており、11月下旬には無料タイトルアップデート第3弾を実施予定だ。

なお、ダウンロード版『モンスターハンターライズ デラックスエディション』は4,990円(Steam版は4,996円)に改定される。

