Amazonは、展開中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」の加入者特典として、10月分の無料配布タイトルやゲーム内アイテムの配布予定について発表した。Amazon Prime加入者は追加費用なしで利用でき、gaming.amazon.comにアクセスすることで受け取れる。
10月のPrime Gamingでは、核爆弾によって世界が終わった25年後を描く『Fallout 76』などあわせて7タイトルを無料配布。ゲーム内アイテムの配布ラインナップにもさらに注力しており、EA SPORTSとの提携では『Madden NFL 23』において「Madden NFL Ultimate Teamパック」を配信。さらにRiot Gamesとのコラボレーションにおいては、League of Legends Worlds Championships期間中に「League of Legends」で使える限定エモートを配信する。
ゲームタイトルの配信やゲーム内アイテムの配信開始はそれぞれ順次開始される。詳細はgaming.amazon.comまで。
10月の配信タイトル
- Fallout 76
- Total War: Warhammer II
- Middle-earth: Shadow of War
- Glass Masquerade: Origins
- LOOM
- Hero's Hour
- Horace