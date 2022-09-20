愛知県田原市は9月24日、「伊良湖フードフェスタ2022・EVモビリティ体験試乗会」を伊良湖緑地で開催。同イベントでは、ブレイズが取り扱う「電動バイク ブレイズ スマートEV」と「ブレイズ EVスクーター」の試乗体験ができる。参加費は無料だが、体験試乗会に参加するには事前の申し込みが必要。
「伊良湖フードフェスタ2022・EVモビリティ体験試乗会」は、キッチンカーやテントによるフードの出店や、EVモビリティの体験試乗会を楽しめる愛知県田原市主催のイベント。EVモビリティはブレイズ製のスマートEVと、EVスクーターを試乗できる。
体験試乗会の参加には事前申し込みが必要。試乗会申し込み書（PDF）をダウンロード・記入した上で、ファクスまたは郵送にて田原市の商工観光課へ申し込むと完了となる。申込期限は9月21日17時まで。
ブレイズスマートEVは、公道走行できる小型の折りたたみ電動バイク。内蔵のリチウムイオンバッテリーによって稼働し、3時間の充電で約30km走行可能だ。コンパクトな折りたたみ式のため、手軽に収納・持ち運びしやすい。販売価格は197,780円。
EVスクーターは、折りたたみ式の立ち乗りEVバイク。サドル付きのため座っても運転でき、スマートEVと同様、公道の走行が可能だ。3.5時間の充電で連続35km走行できる。販売価格は164,780円。
EVモビリティ体験試乗会 概要
- 開催日時：2022年9月23日 10時～15時30分（少雨決行）
- 対象者：運転免許証（原付免許以上）取得済みの人
- 開催場所：愛知県田原市伊良湖町宮下3000-6 伊良湖緑地
- 参加料金：無料
- 定員：27名
- 対象車両：ブレイズ スマートEV×2台、ブレイズ EVスクーター×1台