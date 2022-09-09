auは9月9日、iPhone 14シリーズの販売価格を発表した。もっとも安価なiPhone 14 128GBは140,640円。オンラインショップ購入時の割引を適用し、スマホトクするプログラムを利用して端末を返却した場合の実質負担額は49,760円となる。

iPhone 14

発売は既報のとおり、iPhone 14／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Maxが9月16日、iPhone 14 Plusが10月7日。予約受付の開始は9月9日21時で、その時間が営業時間外となる店舗では9月10日の開店時刻以降に受付を開始する。

オンラインショップでの購入の場合はau Online Shopお得割の対象となり、MNP転入の場合は22,000円、新規購入の場合は11,000円の値引きが受けられる。また、機種変更の場合は5G機種変更お得割と新iPhone機種変更お得割の合算でこちらも11,000円の値引きとなる。

また全機種に共通して、スマホトクするプログラムの対象となるため、24回払いで購入し、25カ月目までに端末を返却すると最終回分の支払い（総支払額の半額程度）が不要となり、かなりお得に購入できる。さらにスマホトクするプログラムで購入し、au PAYカードで支払いを行うと、スマホトクするボーナスとして支払総額の最大5%がPontaポイントで還元される。

iPhone 14の価格

iPhone 14の価格は下表のとおり。実質負担額は、au Online Shopお得割または5G機種変更お得割＋新iPhone機種変更お得割を適用し、スマホトクするプログラムで購入して25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払いが不要となった場合の総支払額。

他社から乗換（MNP転入）の場合 容量 機種代金 実質負担額 スマホトクするボーナス 128GB 140,640円 49,760円 5,934P 256GB 161,770円 60,570円 6,992P 512GB 201,925円 80,925円 9,016P 新規／機種変更の場合 容量 機種代金 実質負担額 スマホトクするボーナス 128GB 140,640円 60,760円 6,486P 256GB 161,770円 71,570円 7,544P 512GB 201,925円 91,925円 9,568P

iPhone 14 Plusの価格

iPhone 14 Plusの価格は下表のとおり。実質負担額の内容はiPhone 14の場合と同じ。

他社から乗換（MNP転入）の場合 容量 機種代金 実質負担額 スマホトクするボーナス 128GB 158,490円 58,730円 6,831P 256GB 179,850円 69,770円 7,912P 512GB 220,355円 90,355円 9,936P 新規／機種変更の場合 容量 機種代金 実質負担額 スマホトクするボーナス 128GB 158,490円 69,730円 7,383P 256GB 179,850円 80,770円 8,464P 512GB 220,355円 101,355円 10,488P

iPhone 14 Proの価格

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Proの価格は下表のとおり。実質負担額の内容はiPhone 14の場合と同じ。

他社から乗換（MNP転入）の場合 容量 機種代金 実質負担額 スマホトクするボーナス 128GB 175,860円 67,700円 7,705P 256GB 201,925円 80,925円 9,016P 512GB 238,555円 99,555円 10,833P 1TB 275,415円 118,415円 12,673P 新規／機種変更の場合 容量 機種代金 実質負担額 スマホトクするボーナス 128GB 175,860円 78,700円 8,257P 256GB 201,925円 91,925円 9,568P 512GB 238,555円 110,555円 11,385P 1TB 275,415円 129,415円 13,225P

iPhone 14 Pro Maxの価格

iPhone 14 Pro Maxの価格は下表のとおり。実質負担額の内容はiPhone 14の場合と同じ。