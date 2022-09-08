KDDIは9月8日、同日未明に米アップルから発表された「iPhone 14」などの新製品の取扱予定を発表した。9月9日21時から予約を受け付ける。営業時間外の実店舗では、9月10日の開店時刻以降に予約できる。
auで扱う製品は下記のとおり。発売日は製品によって異なる。キャリア版の価格は現時点では案内されていない。
- iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max：9月16日発売
- iPhone 14 Plus：10月7日発売
- Apple Watch Series 8：発売日未定
- Apple Watch SE：9月16日発売
- Apple Watch Ultra：9月23日発売
- AirPods Pro（第2世代）：9月23日発売
iPhone 14シリーズは、新たに非Pro系の大画面モデル「iPhone 14 Plus」を加えた4機種展開となる。iPhone 14 Pro／Pro Maxには最新の「A16 Bionic」チップと約4,800万画素に高画素化されたカメラが搭載され、従来のノッチに代わる新デザイン「Dynamic Island」も導入される。
Apple Watchについては従来路線のモデルチェンジだけでなく、本格的なアウトドア活動に耐えうる耐久性や高精度測位機能を備えた最上位機種「Apple Watch Ultra」が登場。新型AirPods Proには、タッチセンサーによる音量調整、iPhoneからケースの場所を正確に探せる機能などが追加される。